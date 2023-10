Leão: Silvio passou por dificuldade em gravações e não quis voltar ao SBT

Silvio Santos, 92, completou um ano de ter pisado pela última vez nos estúdios do SBT para as gravações de seu Programa Silvio Santos - agora apresentado por Patrícia Abravanel, 45. Desde então, o apresentador não deu as caras no canal e tem levantado rumores de uma possível aposentadoria. Não existe uma previsão de retorno.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, recordou que o Homem do Baú optou por deixar de comparecer aos sets após começar a apresentar problemas de memória. "Uma pessoa da equipe do programa me passou que, em um determinado momento, ele teria percebido que não estava se lembrando da sequência em que gravava. Os quadros do Programa Silvio Santos são gravados separados, e ele fazia essa emenda com muita facilidade - mas percebeu que estava com dificuldade de lembrar a sequência [do que havia gravado]. Aí falou: 'não venho mais'."

Leão acrescentou que Silvio costuma desmarcar as gravações de seu dominical em cima da hora por motivos ínfimos. "Outro detalhe é que, muitas vezes, ele marcava a gravação às terças, às quintas e às vezes até aos sábados - ele gravava por partes o programa. Ele marcava, ia até a emissora e dizia: 'não estou bem hoje, estou com gripe, não vou gravar'."