Leão: Com motorista inocentado, agora é Kayky quem tem muito a explicar

Leão citou outros pontos do entorno da tragédia que até hoje seguem nebulosos. "Parece que tem toda uma história entre a família e a esposa dele, que é do Paraná e estava lá, cuidando do filho, enquanto ele estava no Rio. Parece que, na verdade, foi acolhida por outra família que não a de Kayky."

Na opinião do apresentador, tudo parece indicar que a família de Kayky não se dá bem com Tamara Dalcanale. "Isso demonstra que há uma separação entre a família do Kayky e a nora. Parece que estavam atritando antes do acontecido [acidente]. Tem umas coisas que agora começaram a vir à tona e precisam ser esclarecidas."

Leão Lobo: Cariúcha consegue tirar o pior de Rachel Sheherazade

Rachel Sheherazade, 50, e Cariúcha, 32, protagonizaram um barraco daqueles no último domingo (1º) em A Fazenda 2023 (Record). A jornalista mandou a cantora calar a boca durante uma discussão. Cariúcha reagiu, aproximando-se de Rachel e a desafiando a calá-la.

Leão Lobo avalia que a funkeira é das poucas a conseguir que Sheherazade desça do salto. "Parece que Cariúcha desperta um lado mais vulgar em Rachel — porque não se fala 'cala a boca' [a alguém]. Eu sei que Cariúcha provoca, faz de um jeito que irrita a ponto de a pessoa soltar essa frase. Mas mandar calar a boca é uma coisa muito forte. Ninguém cala a boca de ninguém."