Kayky Brito e Tamara Dalcanale assumiram namoro em 2020; relembre a relação

Kayky Brito e Tamara Dalcanale no Carnaval de 2020 Imagem: Zô Guimarães/UOL

Mesmo após o evento, escolheram manter o relacionamento longe dos holofotes. Tamara e Kayky só apareceram nas redes sociais um do outro quase um ano depois, em fevereiro de 2021. No dia 16, ela postou uma foto dos dois com a seguinte legenda: "Por tudo o que somos e que temos. E por sempre que estamos". Quatro dias depois, Kayky compartilhou outro clique do casal.

Em junho de 2021, eles anunciaram que estavam esperando um filho. Tamara, que já era mãe de Felipe (que hoje tem 7 anos) e Carolina (5), divulgou a notícia no Instagram: "E foi assim.. de repente! Sim, grávidos!! E o sorriso entrega tudo… Essa boa surpresa do amor, do nosso amor. Esse, que só fez crescer. Que nos transforma, ensina, amadurece e nos une ainda mais a cada dia. Amo você, amo a gente! Obrigada por isso".

Kayky também compartilhou a notícia em seu perfil: "Não é preciso de muito esforço para o coração sair para fora do peito seguindo no rumo e com o prumo, dependendo do vento vamos conforme o tempo... Rumo ao destino onde nas margens da segurança sonhar é a coragem e a fé alimenta essa tal margem (e com a oração que nos faz crer)", escreveu. Kael nasceu em dezembro de 2021.