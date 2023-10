Escritor organiza o próprio funeral e é enterrado vivo: 'Nasci de novo'

"Quando eles me cobriram e fiquei no escuro, pude ouvir as pás cheias de terra caindo no caixão. Por um segundo, fui tomado pelo pânico. Mas ele foi embora. Então comecei a relaxar e aproveitar. Eu gostaria de ter ficado lá mais tempo. Quero continuar vivendo por mais 40 anos", acrescentou.

"Profecia"

No programa, o jornalista recordou que quando tinha 15 anos começou a se questionar sobre a morte e recorreu a um tabuleiro ouija para saber com que idade morreria. O tabuleiro apontou a idade de 65 anos.

Mais tarde, na vida adulta, uma entrevista com o cineasta chileno Alejandro Jodorowsky também influenciou na experiência.

"Quando eu tinha 55 anos e entrevistei o cineasta Alejandro Jodorowsky, a lembrança do tabuleiro Ouija me veio à mente e contei a ele. Ele disse: 'Victor, você vai morrer aos 65 anos porque seu inconsciente vai tentar cumprir esse mandato", disse.

Ele contou que realizar o próprio funeral o ajudou a superar o medo internalizado: