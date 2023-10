Equipe de Jaquelline se pronuncia após fala de Simioni: 'Indignação'

A equipe de Jaquelline defendeu a participante após receber várias ofensas em A Fazenda 2023 (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu?

Após Jenny e Jaquelline tretarem, Simioni ofendeu a participante.

Em conversa com Cariúcha, a peoa a chamou de "ficha rosa", uma linguagem depreciativa para garota de programa.

Nota de repúdio

No X (antigo Twitter), a equipe de Jaquelline divulgou uma nota apontando sua indignação e repúdio com o ocorrido.

No post, reforçou a importância do respeito mútuo, da dignidade e igualdade entre as pessoas.

Ao final, destacou que combaterá qualquer ato ou fala que promova a discriminação e a desigualdade.

Veja o comunicado a seguir:

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: O que você acha de Jaquelline causar punição proposital no reality? Resultado parcial Total de 75 votos 61,33% Certa! Lá não é colônia de férias imagem: Reprodução/PlayPlus 13,33% Passou dos limites total imagem: Reprodução/PlayPlus 25,33% Eu quero é ver o feno queimar imagem: Reprodução/PlayPlus Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 75 votos

A Fazenda 2023: Quem é o fazendeiro da semana? Veja quem já usou o chapéu