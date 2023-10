Em meio a rumores de separação, sogra de Kayky Brito dá apoio para filha

Depois que o programa Domingo Espetacular (RecordTV) divulgou, no domingo (01), vídeos que mostram Kayky Brito conversando com uma mulher antes do atropelamento, surgiram boatos de separação sobre o casamento do ator.

Na segunda (02), Tamara Dalcanale, esposa do ator, publicou uma foto com os filhos e comentou a respeito do estado de saúde do marido. "Com meu mundo quase completo", escreveu na legenda.

Depois disso, a mãe de Tamara comentou na postagem e deixou seu apoio para a filha. "Filha, acalma seu coração. Logo seu mundo estará completo", disse a sogra de Kayky.