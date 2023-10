Denise Rocha compartilha bastidores e valor mensal investido no OnlyFans

Um dos aspectos mais surpreendentes do trabalho de Denise Rocha é o esforço que ela coloca em encontrar locações exclusivas para suas fotos e vídeos. Ela conta que recentemente teve que enfrentar uma trilha de 1 hora e 30 minutos para chegar a uma cachoeira onde pretendia gravar conteúdo. Ao chegar ao destino, ela fez questão de produzir uma quantidade significativa de material para seus assinantes, "Preciso demonstrar meu comprometimento com a qualidade do conteúdo".

Segundo Denise Rocha, mesmo durante suas viagens, ela quer sempre produzir bons conteúdos. "Eu não paro. Quando viajo, procuro produzir sempre conteúdos. Se eu vejo um local legal, hotel, casa, praia deserta, etc... aproveito para produzir e inovar com conteúdos de qualidade e inesperados para as minhas plataformas", revela.

Além disso, a influencer também está aberta a desafios inusitados e aventuras propostos por seus fãs. No início da carreira, quando ainda não possuía ensaios sensuais prontos, ela chegou a fazer seis ensaios por semana, todos com locações, looks e produções diferentes.

Atualmente, Denise gasta em média cerca de 20 mil reais por mês para manter sua produção em alto nível. No início, ela já chegou a gastar 60 mil reais.