Darlan planeja 'desmascarar' Rachel no programa ao vivo: 'Ela é falsa'

Em papo com Tonzão, Darlan Laranjinha afirmou que Rachel Sheherazade fez a mesma coisa que Nathalia em A Fazenda 2023 (Record) e não foi punida.

De acordo com ele, a jornalista lavou as mãos no tanque, mas a casa não recebeu nenhuma punição por isso.

Darlan: "Eu vou falar das bandeiras da Rachel, ela é falsa. Lá, quase tomamos punição porque ela tomou banho lá dentro, se lavou. Quando foi a Nath, nem esperou, nem nada, não avisou e já deram a punição. Só porque é a Rachel, não deu punição. Chegou lá na baia e ela assumiu que se lavou, tomou banho na pia... está gravado."

Darlan: "Mano, eu não quero ir para a roça, mas já idealizando que eu vou..."

Darlan: "[Henrique] falou: 'eu gosto da Rachel e teve uma pessoa que falou que eu deveria parar de falar com vocês por causa de valores, que eu não tenho os mesmos valores'."

Tonzão: "Mas a gente não sabe se foi a Rachel..."

Darlan: "Ela fala valores toda hora."

Tonzão: "Várias pessoas falam também, tem várias pessoas pegando o vocabulário dela."

Darlan: "Nego lá fora viu. Tem gente falando aqui para participante não falar com a gente por questão de valores, porque não tem os mesmos valores."

Darlan: "Estou a fim de incluir no discurso: nosso grupo é um grupo, mas é um funkeiro, um dançarino, um ator de filme de bandido, então a gente sofre preconceito, sim."

Tonzão: "Acho que não precisa, só jogar entrelinhas, o público está vendo."

