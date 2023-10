Darlan Laranjinha cria cenário como Fazendeiro: 'Deixo mesmo se f*der'

Depois de criticar Rachel Sheherazade e ameaçar de a "desmascarar" em A Fazenda 2023 (Record) hoje, Darlan Laranjinha pensou em como dividiria as tarefas na casa.

Darlan: "Eu indo pela baia ou pelo Fazendeiro, eu vou escrachar."

Darlan: "E se eu voltar Fazendeiro, vou fazer cuidar do lixo."

Darlan: "Cuida do lixo para você entender o valor que o lixo tem."

Darlan: "A Rachel fala que é jogo sujo, mas a Rachel no lixo... abri o saco com papel de m*rda."

WL: "Ela ficou mal porque ela foi para a baia."

WL: "Uma hora, vai ter que ir duas mulheres lá no touro, imagina se for a Rachel..."

Darlan: "Não, mas aí ela não vai querer fazer e o Fazendeiro que se f*de. Estava pensando em duas mulheres brabas. Estou pensando em botar Jaque e Kally em boi e vaca."

Tonzão: "Pesado."

WL: "Uma hora vai ter que ir... É que a gente é muito coração."

Darlan: "Vocês são muito coração... vou ter que ajudar mesmo ou eu deixo mesmo se f*der."

No papo com os crias, Laranjinha ainda ressaltou que designaria as tarefas mais fáceis para seus aliados.

