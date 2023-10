Ex-Casamento às Cegas anuncia divórcio: 'Promessas não foram cumpridas'

Dani Silva, ex-participante do Casamento às Cegas 3 (Netflix), anunciou hoje o divórcio de Daniel Manzoni. Os dois participaram do reality, cuja temporada foi ao ar em junho.

Dani publicou uma carta aberta, disse que viveu uma história linda e que realizou o sonho de ser vista de noiva pelo pai antes que ele morresse. "Ele viu, e por um lado, sinto um certo conforto dele não estar aqui para não ter que presenciar promessas que não foram cumpridas".

O texto é marcado por um longo pedido de desculpas à própria mãe. "Me perdoa falhar mais uma vez, mas você sabe que tentei lutar como você, e consegui, até onde pude, até onde me coube, e sei que vai entender, me perdoa ter te colocado nisso tudo em um momento tão delicado que foi a morte do amor da sua vida".