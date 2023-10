Chico César aparece em foto com a nova namorada de 28 anos

Chico César, 59, postou foto com a nova namorada, 30 anos mais nova que o músico.

A amada do cantor é Larissa Carvalho Furtado, advogada de 28 anos. No clique, os dois aparecem curtindo juntos São Luís, capital do Maranhão, cidade da moça. "Emaranhar", escreveu ele na legenda.

Larissa é doutoranda e mestre em Direito pela Universidade de Brasília. Ela já trabalhou como assessora do gabinete de Subprocurador-Geral da República.