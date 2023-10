Charles era mulherengo e teve caso com Streisand, diz biógrafo

O príncipe tinha um amigo que o ajudava a organizar seus encontros. "Um jogador de polo, um amigo dele chamado Basualdo, organizava esses casos com filhas de fazendeiros em vários palácios. Ele realmente ostentou sua influência, como costumam dizer, com essas moças. O casamento foi algo que ele foi pressionado a fazer."

Segundo o autor, Camilla e Lady Tryon, amantes de Charles, encorajaram o príncipe a se casar com Lady Di. "Ela foi escolhida à mão por Camilla e Lady Tryon para ser mulher de Charles. Elas pensaram que por ela ter 19 anos, ela era muito jovem pra causar problemas e que Camilla poderia continuar seu romance com Charles. Agora, todos sabemos como isso terminou, porque Diana tinha a personalidade mais forte, ela era a mais determinada entre todas aquelas pessoas."

Nos anos 1970, o príncipe era obcecado por Barbra Streisand. "Quando ele teve a oportunidade de conhecê-la nos anos 1970, ela estava filmando a sequência de 'Funny Girl - Uma Garota Genial'. Era um filme chamado 'Funny Lady'. Eles se encontraram e ela foi um pouco fria com ele, mas depois eles se aproximaram. Eles se encontraram no Bel-Air Hotel em Beverly Hills."

Andersen diz que os dois viveram um romance. "Há uma cena no livro em que Elton John, que era um grande amigo de Charles, chega no Castelo de Balmoral e lá está Barbra Streisand, toda aconchegada no sofá, parecendo muito confortável. Ele ficou bem surpreso."

Apesar de não assumir o romance, Charles encheu Streisand de elogios em um programa de rádio em 2021. "Jamais esquecerei seu talento deslumbrante e efervescente, a vitalidade e atração únicas de sua voz e sua habilidade de atuação. A próxima música, 'Don't Rain on My Parade', está, portanto, cheia de lembranças especiais de — mal me atrevo a pensar nisso agora — 47 anos atrás."

A atriz também já falou de sua "amizade" com Charles e disse que já recebeu um buquê de flores do então príncipe, colhidas no jardim da residência Highgrove House. "Nós nos tornamos amigos. Eu amei passar um tempo em Highgrove para um evento beneficente e passear pelos jardins dele. [...] Isso foi antes de ele conhecer Diana. Eu soltei uma fala muito engraçada no palco quando ele veio assistir a um show. Eu disse: 'Sabe, se eu tivesse feito certo, poderia ter me tornado a primeira princesa judia!'. Era uma piada."