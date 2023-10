Após desentendimento, Heitor solta a fúria contra aliado em 'Fuzuê'

Rejane (Walkiria Ribeiro) pensará em fazer as pazes com Maria Navalha. Enquanto isso, Luna vai se acertar com a mãe.

Rui (Pedro Carvalho) insistirá para Olívia (Jessica Córes) se aliar a ele. Preciosa afirmará a Heitor que irá tirar a Fuzuê de Nero (Edson Celulari).

Pascoal pesquisará sobre Cecília (Cinnara Leal) nas redes sociais. Já Cláudio (Douglas Silva) encontrará o cálice roubado da Fuzuê.

Barreto (Rogério Brito) vai procurar Maria Navalha.Por fim, Jefinho (Micael Borges) seguirá Luna e a verá em uma noite romântica preparada por Miguel.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.