Aos 45, Anderson Di Rizzi muda hábitos e surge com corpo saradíssimo

Anderson Di Rizzi, 45, passou a aderir uma nova rotina após perceber que estava com o cansaço elevado. Há quatro anos, o ator realizou reposição hormonal.

Preconceito: "Eu sempre tive muito preconceito com reposição hormonal. Comecei a fazer somente depois dos 41 anos, ou seja, quatro anos atrás. Me lembro que mais novo, com 19 anos eu tomei hormônio, de uma maneira muito negligente. Comprava de conhecidos e aplicava na farmácia. Depois desse período, eu decidi que nunca mais tomaria".

Tratamento: Cheguei numa idade em que é normal ficar mais indisposto, desanimado para fazer as atividades do dia a dia. Eu percebi que não tinha mais resultados com dieta e treinos. Estava ganhando peso com facilidade. Até que precisei de um resultado rápido para trabalhar em um filme e optei pela reposição hormonal. Fui pesquisar sobre o tema e descobri que além de ajudar na estética, é um tratamento muito importante para saúde, pois previne várias doenças".