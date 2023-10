Ana Paula Renault grava novo vídeo após ser acusada de mentir sobre traição

Ana Paula Renault, 41, virou assunto na web ontem ao compartilhar vídeos expondo a traição que descobriu do namorado nos últimos dias. A jornalista contou que o até então companheiro era casado, sem ela saber.

Após a publicação, a ex-BBB foi acusada por algumas pessoas de mentir sobre a situação.

Questionamento: "Essa é uma resposta para as pessoas, em especial as mulheres, que me questionaram e estão me questionando todo o meu relato dessa situação terrível que estou passando - não só eu como outra mulher".