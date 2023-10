Amiga de Cézar Black analisa peão em A Fazenda 15: 'Se perdendo'

Maizy Magalhães, amiga pessoal de Cézar Black, conversou hoje com o colunista Chico Barney e a apresentadora Bárbara Saryne no programa Central Splash, a respeito da participação do enfermeiro e ex-BBB em A Fazenda 2023 (Record).

Maizy admitiu que não aprova de todo o desempenho do amigo dentro do reality rural. "No BBB, ele pôde ser muito verdadeiro, porque era mais leigo, não sabia muito de reality. Agora que foi para A Fazenda, acho que ele entrou querendo jogar muito, e está se perdendo um pouco exatamente por esse motivo. Ele me disse: 'estou entrando lá para jogar, desta vez quero ganhar'."

Maizy também não gostou das alianças que Black tem formado em Itapecerica da Serra. "Essa é uma parte que não gostei muito. Ele sempre acaba caindo no grupo errado. Minha torcida, logicamente, é primeiro para o Cézar, mas estou amando a Rachel [Sheherazade] e queria muito que ele estivesse aliado a ela."

A moça, no entanto, acredita que Black ainda vai se redimir perante a plateia de A Fazenda. "Acho que ele ainda vai pedir desculpas, porque [suas atitudes mais recentes] não condizem com a pessoa que ele é aqui fora. Ele é muito coração, é exatamente o que viveu no BBB."

Kamila Simioni não diverte ninguém e já pode ir embora de A Fazenda 15

Kamila Simioni, 37, tem dado o que falar em A Fazenda 2023 (Record). A influenciadora digital deturpou uma fala de Rachel Sheherazade, 50, sobre Cariúcha, 32, e ofendeu Jaquelline Grohalski, 29, chamando-a de 'ficha rosa' - isto é, garota de programa.

Chico Barney acredita que já está na hora de a influencer deixar o reality rural. "A Simioni talvez seja uma das pessoas mais chatas que eu já conheci em toda a minha vida. Ela é muito chata, extremamente chata. Fica encostada, está igual ao Conrado [cantor, participante de A Fazenda: Nova Chance] ou o próprio Arthur Aguiar [no BBB 22]."