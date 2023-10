Rachel justifica voto em Cariúcha na roça: 'Não vim aqui pra ser cuspida'

Na formação da segunda roça de A Fazenda 2023 (Record), Rachel Sheherazade votou em Cariúcha com a justificativa de que não foi para o programa para ser cuspida.

O que aconteceu? Na dinâmica da discórdia gravada no último domingo (1) e exibida na edição de segunda-feira (2), as duas peoas tiveram uma discussão e Rachel afirmou que Cariúcha cuspiu nela.

Em um VAR da ocasião, é possível ver Rachel dizendo para Cariúcha não cuspir nela pois poderia ser expulsa. A cantora, por sua vez, acredita que a jornalista disse que ela "tinha alguma doença".

Qual foi a justificativa de Rachel? "Meu voto vai para uma pessoa que, desde cedo, é alguém que considero agressiva, mal educada. Não sabe conviver em grupo, em comunidade. Não sabe respeitar o espaço do outro. É grosseira, não sabe debater com ideias, mas com xingamentos. Até partiu pra cima de mim, eu uma pessoa com 1,52m e 50 anos de idade. Me vi com essa pessoa cuspindo na minha face e me chamando de vadia."

Ela apareceu ultimamente na mídia porque destratou, de forma contínua, uma grande campeã de A Fazenda, que é a Jojo Todynho. Talvez ela tenha aparecido demais e acabou por aqui! Rachel Sheherazade

Cariúcha se defendeu. "A Rachel vem com palavras sutis, se faz de sonsa, meiga e amiga. Inclusive ela fala que eu acordo o povo de madrugada e é mentira, porque ela só come e caga o dia todo, e se escora no André. Acho a fala da Rachel muito agressiva e preconceituosa."

Rachel finalizou seu voto dizendo que foi desrespeitada. "Eu não vim aqui para ser cuspida e ninguém gostaria de ser cuspido no rosto. A gente tem que escolher com qual saliva quer trocar e eu não quero trocar saliva com ela!"

