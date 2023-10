Leão Lobo: Vilões intrigados em A Fazenda 15

Esta é a versão online da newsletter Splash TV enviada hoje (02). Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Os assinantes UOL ainda podem receber dez newsletters exclusivas toda semana.

O ''capítulo'' deste domingo de A Fazenda 15 foi marcado pela divisão no ''grupão'', com a ida de Tonzão para o Rancho do Fazendeiro com André, Shera e Radamés - este último que o esperto fazendeiro usou como peça para equilibrar a situação ali -, mas para isso sacrificou Jaquelline, que se mostrou triste por ser rejeitada.

Porém, o estrago entre os vilões pareceu ser maior. Simioni aproveitou a ausência de Tonzão para colocar Laranjinha, Lily e outros do grupo contra ele. E, pelo que parece, ela conseguiu o efeito desejado. Houve um movimento divisório entre eles, o que favorece, aparentemente, o grupo do fazendeiro André.

Mas tudo é incerto. Tem o Radamés, que demonstra jogar sozinho, o Mister Henrique, que parece estar mais ligado ao grupo maior, mas nada definido.

Além disso, tem as falsas Márcia Fu e Simioni neste movimento, na missão de dividir o próprio grupo.

O jogo avança de qualquer forma, e as próximas jogadas prometem surpresas.

NOTAS DE A FAZENDA

Dou nota 10 para André, como ''merchandete'' dos pratos semiprontos do frigorífico patrocinador. E nota 2 para Laranjinha, cujo jogo fica cada vez mais insignificante, mas tão baixo quanto antes.

