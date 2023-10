Tragédia do submersível que implodiu ao visitar Titanic vai virar filme

A tragédia do submersível Titan, da Ocean Gate, que implodiu em junho de 2023 e matou cinco pessoas ao visitar os destroços do Titanic no fundo do Oceano Atlântico, será retratada em um filme.

O projeto é desenvolvido pela empresa MindRiot Entertainment e pelo produtor E. Brian Dobbins, de "Blackening" (2022).

Ainda sem data de estreia e sem maiores detalhes divulgados, como título e elenco, este será o primeiro filme sobre o ocorrido com o submersível. Anteriormente, o diretor James Cameron, que retratou a tragédia do navio Titanic no filme homônimo, negou que faria um longa-metragem sobre a implosão do submersível da OceanGate.