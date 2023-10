Testamento de Nice choca e faz herdeiro se desesperar em 'Terra e Paixão'

Rodrigo: "Bem, numa pesquisa rápida, eu descobri que a Nice fez um testamento. Nesse documento, ela deixou muito bem especificado que o herdeiro do Naitandei é o senhor José Castilho."

Embora ninguém reconheça o herdeiro pelo nome, Zezinho (Márcio Tadeu) logo se pronunciará. O problema é que o cozinheiro nunca de seu bem com Nice, e todos ficarão surpresos com a atitude da falecida.

Zezinho: "Nice... Que mulher dadivosa, magnânima! Era a generosidade em forma de gente!"

A felicidade de Zezinho, no entanto, durará pouco. Após revelar o herdeiro de Nice, Rodrigo explicará que a antiga dona morreu com várias dívidas e que a situação do bar é a pior possível.

Rodrigo: "A ruim é que eu fui até o contador, o homem que faz a contabilidade aqui do bar. Ele disse que o Naitendei está que é só dívidas. Há meses que o bar vem operando no vermelho."

Zezinho: "Dívidas?! É como dizem: a alegria de pobre dura pouco."