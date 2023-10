Aposentou? O que o SBT e as filhas dizem do 'sumiço' de Silvio Santos da TV

Um dos ícones da televisão brasileira, Silvio Santos, 92, está afastado das gravações de seu programa no SBT há um ano para viver como bem entende, e não existe uma previsão de retorno do Homem do Baú para as telonas.

Silvio Santos pisou no SBT pela última vez em setembro do ano passado para as gravações de seu programa. Desde então, o apresentador não deu as caras no canal e tem levantado rumores de uma possível aposentadoria.

Desde o "sumiço" de Silvio da TV, a família do apresentador e o SBT são questionados com frequência sobre uma possível data de retorno.