Sandy faz piada com livro de ex após rumores de autor influenciar divórcio

Lucas Lima voltou a atualizar seu perfil no Instagram após o anúncio da separação de Sandy com a indicação de um livro, e a cantora reagiu em tom de piada.

Lima indicou aos seguidores a leitura da obra "A máquina de fazer espanhóis", do escritor português Valter Hugo Mãe, que ele disse indicar "com todas as forças".

Sandy reagiu nos comentários da postagem. "A escrita dele é tipo colo de 'Mãe'", escreveu.