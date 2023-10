Quem era Samynha Silva, influencer perseguida e morta a tiros no Piauí?

"Foi assassinada em via pública. Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa imediatamente diligenciaram para dar início às investigações", informou a Polícia Civil do Estado em nota enviada a Splash.

De acordo com a TV Clube, afiliada da Globo, ela estava com duas amigas em um clube e, ao deixar o local, elas foram perseguidas por dois homens em uma moto. Os criminosos efetuaram pelo menos seis disparos contra a blogueira.

Procurada por Splash, a Guarda Civil Municipal de Teresina não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.