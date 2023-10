Radamés se defende de Jaque e cita Vivi Araújo: 'Como sou preconceituoso?'

Radamés disse que não tinha preconceito com Jaquelline em A Fazenda 15 (Record) e citou sua ex-esposa, Viviane Araújo.

Em papo com Shayan e Márcia Fu, o jogador comentou sobre a situação e sua conversa com Rachel Sheherazade.

Radamés: "Cai por terra."

Radamés: "Falei para a Rachel: 'como é que eu sou preconceituoso se eu namorei 12 anos uma pessoa que saía em revista, que era rainha de Carnaval, que rebolava e todo mundo via?'. Como é que eu sou preconceituoso?"

Shayan: "Eles falaram isso, que você é preconceituoso?"

Radamés: "Deram a entender isso."

Márcia Fu: "Deu."

Radamés: "Ela não gostou da forma, que eu fiz assim [dançando]."

Shayan: "Você quis dizer a VTzeira?"

Radamés: "É, VTzeira."

Radamés disse de novo que se fosse preconceituoso, nao teria namorado a Viviane Araujo #AFazenda



pic.twitter.com/RzW55w2R4l -- Dantas (@Dantinhas) October 2, 2023

No papo com Sheherazade, Radamés comentou que achava que Jaquelline fazia as coisas para chamar a atenção das câmeras e não se importava com isso.

A jornalista pontuou que o participante se exaltou depois que a ex-BBB 18 trouxe coisas fora da casa.

Rachel e Radamés estão tendo uma conversa sobre a importância de não ter pré-julgamentos em relação ao jogo e ao comportamento de alguns peões!#TeamRachel | #AFazenda | #AFazenda15 pic.twitter.com/o5dpopyXDi -- Rachel Sheherazade 🧚🏼‍♀️ (@RachelSherazade) October 2, 2023

