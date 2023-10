Neymar e a namorada voltam a usar alianças de compromisso

Neymar e Bruna Biancardi voltaram a usar as alianças de compromisso. Os dois teriam publicado fotos nas redes sociais neste último fim de semana onde foi possível reparar no anel. As informações são do Extra.

Bruna pôde ser vista com a joia em uma imagem onde acaricia sua barriga de grávida, enquanto Neymar estava acompanhado de fãs mirins e apareceu com o anel. O casal começou a usar a aliança em 2022.

A namorada de Neymar havia deixado de usar a aliança após se dizer "mais uma vez decepcionada" com o jogador de futebol. É que ele supostamente estava acompanhado de duas mulheres em uma casa noturna de Barcelona, na Espanha, e as imagens foram amplamente divulgadas pela imprensa, recentemente.