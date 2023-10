Nana Gouvea avisa que vai restringir conteúdos na internet: 'Me proteger'

Nana Gouvea, 48, avisou aos seguidores nas redes sociais que a partir desta semana postará apenas conteúdo pago em seu perfil.

Segundo a modelo, a decisão foi tomada após ela receber constantes mensagens de ódio e ameaças de ter seu perfil desativado.

"Amores, depois de muito tempo, muito mesmo, me dando com muito ódio na internet, principalmente no Instagram, eu decidi me proteger. A partir de hoje, só vou postar minhas fotos sexy e de lingerie para assinantes do Instagram. Vai ser melhor assim", frisou nos stories.