Nadja Pessoa vence Prova de Fogo de A Fazenda 2023; conheça a nova baia

Nadja Pessoa é a vencedora da Prova de Fogo de A Fazenda 2023 (Record). A prova foi realizada no domingo (1) e exibida na edição de segunda (2). Além dela, disputaram a prova Alicia X e WL Guimarães.

Na terça-feira (3), quando a segunda roça da edição começar a ser montada, Nadja receberá dois poderes: um será revelado no programa ao vivo e o outro foi escolhido pelo público: "Você é quem vetará um dos quatro roceiros da Prova do Fazendeiro".

Como foi a prova?

Os líderes montaram grupos para a competição. Alicia jogou com Shay, Cezar, Rachel e Simioni. Nadja jogou com Radamés, Henrique, Jaquelline e Kally e WL jogou com Tonzão, Yuri, Laranjinha, Lilly.

Na prova, que simulava uma escola, cada grupo representava uma 'quinta série' diferente.

O jogo era de perguntas e respostas. Ao acertar, o líder do grupo eliminava alguém do grupo rival.

Ao errar, a pessoa que saía da prova.

Baia

Ao perder a prova, Alicia e WL foram automaticamente para a baia. A peoa levou Rachel Sheherazade, e o peão levou Darlan, o Laranjinha.