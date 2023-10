Shows de Luísa Sonza pós-término têm coro de 'ei, Chico, vai tomar no c*'

Nas redes sociais, a atitude dos fãs foi criticada: "Tão agindo como se o Chico tivesse matado alguém da família dela", escreveu um usuário do X (ex-Twitter).

Outros criticaram o silêncio de Luísa nos vídeos: "Ela tá alimentando um monstro incontrolável. Depois acontece merda e não vai querer se responsabilizada (e olha que gosto da Luísa, acho-a talentosa)".

Ela tá alimentando um monstro incontrolável. Depois acontece merda e não vai querer se responsabilizada (e olha que gosto da Luísa, acho-a talentosa). https://t.co/yAft57tJtP -- Gustavo Castro (@digitalbatuta) October 1, 2023

No entanto, alguns fãs que estavam no local argumentaram que a cantora não participou do ato: "Ontem no show ela não pareceu nada confortável com os xingamentos", escreveu uma fã.