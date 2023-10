Leão Lobo: Cariúcha consegue tirar o pior de Rachel Sheherazade

Rachel Sheherazade, 50, e Cariúcha, 32, protagonizaram um barraco daqueles no último domingo (1º) em A Fazenda 2023 (Record). A jornalista mandou a cantora calar a boca durante uma discussão e Cariúcha reagiu, aproximando-se ameaçadoramente de Rachel e desafiando-a a calá-la.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, avalia que a funkeira é das poucas a conseguir que Sheherazade desça do salto. "Parece que a Cariúcha desperta um lado mais vulgar na Rachel - porque não se fala 'cala a boca' [a alguém]. Eu sei que a Cariúcha provoca, faz de um jeito que irrita a ponto de a pessoa soltar essa frase. Mas mandar calar a boca é uma coisa muito forte. Ninguém cala a boca de ninguém."

Ele lamenta que a ex-SBT baixe o próprio nível de conduta ao discutir com a 'Garota da Laje'. "A Cariúcha, que é vulgarzona, provoca e quer briga. A Rachel acaba entrando um pouco no jogo dela. Dizer 'não cospe que você vai ser expulsa' é uma coisa que fica meio vulgar de ser falar. Ou seja: ela [Rachel] baixa um pouco o nível quando discute com a Cariúcha."

Leão reforçou, no entanto, acreditar que Rachel tem mais razão no conflito do que Cariúcha. "Realmente deve ser bem difícil segurar a onda quando tem uma Cariúcha em volta. Só quem tem por perto uma pessoa desse nível é que sabe como é complicado. Estou do lado da Rachel [no conflito com Cariúcha], mas ela precisa deixar de lado essa prepotência, porque isso pode atrapalhá-la no jogo."