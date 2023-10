Kally reclama de mão machucada após treta em A Fazenda 2023

Após a treta de Jenny e Jaquelline na sede de A Fazenda 2023 (Record), Kally Fonseca reclamou com Nadja e com a ex-BBB que foi empurrada.

A cantora desabafou. "Quem defende também não merece ser empurrada, não".

Nadja questionou a amiga. "Tu foi empurrada?"

Kally disse acreditar que sim, mas que não sabe quem foi. "Não sei de que lado foi, mas sim, porque minha mão tá machucada".

Nadja aconselhou. "Então vai ali e pede pra verem as câmeras. Vá sim. Pelo menos uma punição a pessoa tem que tomar".

