Jake Abraham, de 'Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes', morre aos 56

O ator Jake Abraham, do filme "Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes" (1998), morreu neste domingo (1º), aos 56 anos, em decorrência de um câncer de próstata. As informações são da BBC.

Em julho deste ano, Abraham tornou público que havia sido diagnosticado com a doença — na ocasião, ele já estava com metástase.

Na época, o artista se disse assustado com a doença, que não tinha mais cura. "É assustador ser confrontado com sua própria mortalidade. É a coisa mais tenebrosa que alguém pode enfrentar. É muito difícil", declarou em entrevista ao jornal The Liverpool Echo.