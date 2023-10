Humorista faz transição e fãs dizem que ela está 'a cara da Anitta'

"Você tá a cara da Anitta, apenas", "Quem acha que está a cópia da Anitta?", "Valha pensei que fosse a Anitta", "Os traços da Anitta", estão entre os comentários que a influenciadora recebeu.

Em setembro, Apoline anunciou em suas redes sociais que nunca se viu no corpo de um menino e que era uma mulher trans.

"Depois dessa notícia talvez as pessoas vão me amar ou me odiar, mas precisam saber dessa notícia. Eu estou em um processo de transição para me tornar uma mulher trans. Eu nunca me vi no corpo de menino, tinha muita vontade, me faltava coragem, apoio e me faltava o dinheiro para fazer algumas cirurgias. Mas, principalmente, a coragem de enfrentar todo mundo", contou.

A influenciadora contou que estava mudando o seu nome nos documentos e nas redes sociais.

Com mais de 6 milhões de seguidores, a humorista faz sucesso com vídeos em seu Instagram.