'Fuzuê': Globo escala ex-Malhação para conquistar Jefinho e irritar Luna

As reviravoltas amorosas de "Fuzuê" ficarão ainda mais complicadas nas próximas semanas do folhetim. A Globo escalou Talita Younan (Malhação: Viva a Diferença) para viver Selena Chicote, cantora que vai conquistar Jefinho (Micael Borges) e causar ciúmes em Luna (Giovana Cordeiro).

Na trama escrita por Gustavo Reiz, Selena será uma cantora sertaneja que viverá uma relação de gato e rato com Jefinho. O envolvimento dela com o rapaz irritará Luna, que se verá com ciúmes de seu ex-ficante.

Aos 31 anos, Talita começa a gravar suas cenas em Fuzuê nesta semana. Casada com João Gomez, ela é mãe de Isabel, de apenas dois anos.