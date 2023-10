Flávia Alessandra deixa a Globo após 34 anos: 'Fechei um lindo ciclo'

Flávia Alessandra, 49, saiu da TV Globo após 34 anos na emissora.

A atriz estreará como apresentadora ao lado do marido, Otaviano Costa, 50, na plataforma de streaming Amazon Prime.

"Fecho este ciclo com a TV Globo com muito carinho e gratidão. Fiz muitas personagens incríveis em mais de 20 novelas e séries, e tenho uma história maravilhosa com a emissora. Agora é hora de fazer algo que nunca havia conseguido colocar em prática", diz nota enviada à imprensa.