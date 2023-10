Equipe informa cancelamento de show de Gustavo Mioto e Ana Castela

Ana Castela, 19, e Gustavo Mioto, 26, fariam o show "Solteiro Não Trai" juntos no dia 21 de outubro, em Manaus. O comunicado foi feito através das redes sociais da Fábrica de Eventos,

De acordo com a organização do evento, o motivo do cancelamento é a logística.

"A Fábrica de Eventos, vem através deste comunicar que o Show Solteiro Não Trai, com Ana Castela e Gustavo Mioto, a ser realizado em 21 de outubro do corrente ano, será cancelado por motivos logísticos", iniciou a nota.