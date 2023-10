Em A Fazenda 2023, Alicia xinga Nadja após jogo dos vasos: 'Filha da p*'

O clima esquentou na sede após o jogo dos vasos que aconteceu na noite de domingo (01) em A Fazenda 2023.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Ao voltarem para a sede, após o jogo, Nadja e Alicia tiverem uma discussão acalorada. As duas já haviam trocado farpas na brincadeira e Nadja até mesmo fez o trocadilho "Alicia no país das maravilhas", com o nome da peoa.

Quando Shay e Nadja discutem, Alicia se mete e xinga a rival: "Cala a boca é o caralho. Vai se fuder, sua filha da puta".

Nadja se revolta ao ter a mãe xingada: "Você xingou a minha mãe? Você tem mãe? Ela xingou a minha mãe, olha aí Brasil! A minha mãe, uma mulher guerreira e sendo xingada por você".

Alicia grita que Nadja estava querendo atacar alguém e ela foi a escolhida. "Você estava esperando isso aqui para atacar alguém. Agora você tem motivo", disse ela enquanto era segurada por Shay.

Nadja então disse: "Bota pra fora bebê o que tava dentro de você".

A irmã de MC Daniel afirmou que já se abriu com Pessoa sobre o falecimento de seu pai e que ela não tem empatia: "O Brasil viu todas as vezes que eu contei minha história pra você, falei do meu pai que faleceu pra você e você me trata assim. Você é uma falsa do caralho. Você não tem o mínimo de empatia."

Nadja diz que seu pai também faleceu: "E daí, meu pai também faleceu! Falsa!"

Shay tira Alicia de perto de Nadja. "Fala, só fala, mas não chega perto", diz ele.

Logo depois, a influenciadora chora pela briga e é consolada por Black e Shay. "O Brasil viu como você sempre defendeu ela", afirmam os dois peões para ela.

Nadja também vai para o quarto e chora muito após a treta. "Eu nunca fiz nada para essa garota", afirma ela enquanto está em lágrimas e é consolado por Lucas e Rachel.

A rixa das duas iniciou-se mais cedo, logo após a Prova de Fogo. Nadja saiu campeã da competição, mas não gostou quando Alicia escolheu Henrique, que era do seu grupo, para ser eliminado. "Oxe, tá louco? Vai tomar no c*", disse Alicia mais cedo para Nadja.