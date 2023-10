Darlan revela mágoa com a mãe por problema financeiro: 'Desvio de dinheiro'

Na baia, Darlan Cunha comentou sobre sua vida fora de A Fazenda 15 (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Em conversa com os outros integrantes da baia, contou sua história e como sustentava a casa quando era mais jovem.

Darlan: "Eu passei a sustentar a casa com 12 anos, já era tudo por minha conta. A gente morava na casa dele [padrasto] e eu fiz uma obra gigante."

Darlan: "Quando minha mãe falou: 'vamos fazer um quarto para o Darlan', porque a minha vida toda eu dormi em um sofá-cama na sala. Minha mãe falou: 'a gente vai fazer os quartos em cima, um nosso [dela e do padrasto], um para o Darlan e vamos ter uma filha, a gente faz 3 quartos lá em cima'."

Darlan: "Ele falou: 'seu filho nunca vai ter um quarto na minha casa'."

Alicia: "Nossa, gente."

Darlan: "Pois é, depois da casa dele toda construída ele falou isso."

Darlan: "Aí a minha mãe foi juntando um dinheiro meu, uma parte que eu não falo muito, é porque eu tenho muita mágoa. Sou um cara que eu não perdoo. Eu sou muito difícil de perdoar alguém."

Darlan: "Eu tive um problema financeiro muito grande com a minha mãe, de desvio de dinheiro. Até eu me tornar adulto de fato e cuidar do meu dinheiro, a minha mãe era uma pessoa também que não teve sabedoria de lidar com o dinheiro, enquanto ela tinha acesso ao meu dinheiro."

Darlan: "A gente conseguiu comprar um apartamento, foi onde a gente foi morar quando eu tinha 17 anos. Eu tive uma ascensão, mas foi bem turbulento até eu me tornar adulto."

Darlan contando da magoa que tem com a mãe dele por ter desviado dinheiro da carreira dele #AFazenda



pic.twitter.com/DZhRV3uFWo -- Dantas (@Dantinhas) October 2, 2023

A equipe de assessoria do ator foi procurada por Splash para comentar sobre o caso. Até o momento, não houve retorno. A matéria será atualizada caso haja resposta.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem é o mais odiado após eliminação de Nathalia? Resultado parcial Total de 674 votos 0,45% Alicia X imagem: ANTONIO CHAHESTIAN/ RECORD 0,89% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 47,48% Cariúcha imagem: Edu Moraes / Record 0,45% Cezar Black imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 27,15% Darlan Cunha imagem: Edu Moraes / Record 0,15% Henrique Martins imagem: Edu Moraes / Record 0,59% Jaquelline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 0,45% Jenny Miranda imagem: Edu Moraes / Record 0,59% Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record 0,30% Kamilla Simione imagem: Edu Moraes / Record 1,48% Lily Nobre imagem: Edu Moraes / Record 0,45% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 6,82% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 1,34% Nadja Pessoa imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 5,19% Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record 0,30% Radamés Furlan imagem: Edu Moraes / Record 0,45% Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record 2,52% Shayan imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 1,63% Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record 0,30% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record 1,04% Yuri Meirelles imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 674 votos

A Fazenda 2023: Quem é o fazendeiro da semana? Veja quem já usou o chapéu