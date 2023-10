Nem amor, nem sexo: no novo Casamento às Cegas, traumas incentivam o match

Nas últimas temporadas do reality show "Casamento às Cegas", as conversas dos participantes na fase das cabines pareciam um compilado das conversas mais chatas de qualquer aplicativo de relacionamento: "Você acha família importante?", "A comunicação é a chave numa relação?", "Qual a importância do sexo na sua vida?" e outras perguntas pouco criativas com respostas sempre iguais se tornaram a base de casais que — surpresa! — em alguns episódios descobriam não ter nada a ver um com o outro.

Agora, na quinta temporada da versão dos Estados Unidos, uma nova pergunta muda a dinâmica: "Qual o seu maior trauma?"