Após surra, Agatha envenena e ameaça Irene em 'Terra e Paixão'

Irene: "Esse chá não parece camomila...Aquela incompetente da Neide deve ter confundido as ervas. Até que é bem saboroso."

Quando a mãe de Petra (Debora Ozório) pegar no sono, Agatha entrará no quarto de forma sorrateira e acordará a rival. Ainda zonza, Irene tentará enfrentá-la, mas nem aguentará levantar.

Irene: "O que é isso? Quem deixou você entrar na minha casa? Vai embora daqui."

Agatha: "Gostou do chá que eu fiz pra você?"

Frente a frente com a rival, Agatha dirá que pode matá-la a qualquer momento e não se intimidará com as réplicas de Irene. Ela sairá de fininho e não será vista por mais ninguém.

Logo depois do encontro, Irene fará um escândalo e tentará provar que foi ameaçada em seu quarto. No entanto, ninguém da família acreditará em suas palavras - principalmente após uma médica examiná-la e não encontrar indícios de envenenamento em seu corpo.