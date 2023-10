Após briga, Helena e César se entregam ao sexo em 'Mulheres Apaixonadas'

Na reprise da novela "Mulheres Apaixonadas" (Globo), Helena (Christiane Torloni) foi para Petrópolis sozinha, esperando receber uma visita de César (José Mayer). Quando ela já estava perdendo a esperança, o médico chegou no local.

No capítulo de segunda (02), os dois terão uma briga, antes de se entregaram ao sexo. Tudo se inicia quando eles relembram o passado, e a traição da professora, que ficou com o médico e com Téo (Tony Ramos) ao mesmo tempo. "Seja feita a sua vontade. Eu vou te fazer uma proposta, não vamos mais falar no passado", dirá a protagonista. "Não quer ficar em desvantagem?", pergunta César, iniciando assim uma discussão.

Helena joga na cara do amado que ele traiu todas as mulheres com quem se relacionou, inclusive a atual namorada, Luciana (Camila Pitanga). "E vai continuar assim, porque você tem a alma infiel, porque não amou ninguém nunca mais depois de mim", diz a mãe de Lucas (Victor Cugula). "Não se esquece um grande amor, isso sim. Você me ama e não tem coragem de confessar, de aceitar esse grande amor que continua te corroendo e fazendo você sofrer até voltar pra mim", continua ela