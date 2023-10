Ana Paula Renault descobre traição de namorado: 'Tem uma esposa'

Ana Paula afirma que eles já estavam bem evoluídos no relacionamento. "Desde quando nos conhecemos, vivemos momentos bem intensos e, até então, bem legais e bem apaixonados. Ele conheceu todos os meus amigos em São Paulo, ele foi na casa de um amigo meu comigo como meu namorado.

Ana Paula afirma que eles já estavam bem evoluídos no relacionamento. "Desde quando nos conhecemos, vivemos momentos bem intensos e, até então, bem legais e bem apaixonados. Ele conheceu todos os meus amigos em São Paulo, ele foi na casa de um amigo meu comigo como meu namorado. Ele foi no The Town comigo - só que a sorte dele é que sou avessa às redes sociais. Gosto de utilizá-la para algo maior. Ele talvez se sentia confortável (com isso e pensava): 'Ela não vai fazer stories, ela não vai tirar uma foto, ela não vai querer publicar'". A jornalista chegou a pedir para um fotógrafo não registrar nenhuma imagem dos dois.