Taís Araujo 'teve' que ir a Bahia para 1º beijo: 'No Rio, ninguém queria'

Taís Araujo, 44, em entrevista à ELA, do jornal O Globo:

Mudança em termos de imagem de beleza nos últimos anos: "Tudo [mudou]. Anos atrás, ter uma pessoa como eu era a exceção da exceção. Hoje em dia você liga a TV e é incapaz ver uma campanha, do que for, sobretudo de beleza, sem uma mulher negra de vários tons. Parei de fazer relaxamento no cabelo em 'Da cor do pecado', isso tem 20 anos. Coloquei um aplique para a personagem e quando foram passar o produto no meu cabelo, ele caiu. Então decidi parar".

Se sentir bonita na adolescência: "O que me ajudou muito, numa fase crucial, que é a adolescência, foi ter me tornado modelo. Mesmo que as pessoas me achassem esquisita, por puro preconceito, eu tinha uma chancela, tive essa sorte, e tudo foi mais fácil. Eu era a única adolescente negra nos espaços que frequentava. Uma amiga minha ouvia os meninos falando: 'A Taís é maneira, mas não dá para beijar, né?'"