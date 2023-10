Quem é Tamara Dalcanale, esposa de Kayky Brito?

Na última sexta-feira, Tamara Dalcanale fez um post no Instagram para comemorar a alta de Kayky Brito, após ser atropelado e sofrer politraumatismos.

Quem é Tamara?

A esposa de Kayky Brito é jornalista, influenciadora e empresária e vive em Curitiba com o ator. No texto, ela disse que voltaria para casa enquanto o artista ficaria no Rio de Janeiro para recuperação.