Caetano Veloso e Maria Bethânia desmentem turnê juntos: 'Ficamos surpresos'

As equipes de Caetano Veloso, 81, e Maria Bethânia, 77, negaram que a turnê dos irmãos aconteça em 2024.

O comunicado oficial foi divulgado no perfil de Caetano: "Ficamos surpresos com a notícia da confirmação dos shows de Maria Bethânia e Caetano Veloso a serem realizados no ano que vem", diz o texto.