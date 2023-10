Madrugada em A Fazenda tem Rachel se defendendo e discussão entre peoas

A madrugada em A Fazenda 2023 (RecordTV) contou com Rachel Sheherazade rebatendo acusações de racismo, Jenny Miranda revelando seu voto e desabafo de Darlan Laranjinha.

Além disso, Tonzão foi alvo de críticas por ter aceitado convite para o Rancho do Fazendeiro. Jaquelline Grohalski e Kamila Simioni tiveram um atrito.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Convite polêmico

A Fazenda 2023: Tonzão é criticado por Simioni e Darlan Imagem: Reprodução/PlayPlus

Tonzão foi um dos escolhidos por André para ir ao Rancho do Fazendeiro, junto com Rachel e Radamés. Ao retornar à sede, ele foi criticado por Simioni e Darlan Laranjinha por ter aceitado o convite.

Simioni: "O Tom, por ter formado o grupo - pois foi ele que formou desde o início -, tinha que falar '[eu não vou] em respeito aos meus amigos, que vocês chamaram de mau caráter, jogo sujo, laranja podre', mas ele tá pensando só nele.".

Tonzão chegou no meio da conversa e se defendeu: "Conversar com eles não quer dizer que não vou votar. Continuo tendo meu grupo e vou defender meu grupo. Não tô dando razão pra ele, tô propondo o diálogo.".

Excluído

A Fazenda 2023: Em conversa com Tonzão, Laranjinha diz que é excluído Imagem: Reprodução/PlayPlus

Darlan Cunha se queixou por se sentir ignorado por alguns participantes do reality.

Darlan: "Tem gente que nem dialoga comigo. Tem gente que não fala comigo, não me dá nem bom dia. Jaque, Kally, Nadja, Lucas. A Alicia, depois que a Nat foi eliminada, também não puxa ideia.".

Darlan: "Eu sinto isso desde o início, que nego queria me excluir. Que queria forma, e, querendo ou não, eu caí no grupo de vocês e a gente 'fechou'.".

Farpas

A Fazenda 2023: Jaqueline discutiu com Simioni Imagem: Reprodução/PlayPlus

Jaquelline e Kamila Simioni discutiram no quarto da sede. A ex-BBB estava deitada no quarto e disse que ia sair para Simioni e Laranjinha conversarem.

Simioni: "O problema é que você acha que é o centro das atenções, que tudo é relacionado a você. Você saindo eu vou continuar sem falar, pois meu problema não é você não.".

Na mira

A Fazenda 2023: Simioni, Cariúcha e Jenny criticam peoa Imagem: Reprodução/Playplus

Jenny Miranda, Cariúcha e Simioni se reuniram na despensa e opinaram sobre Jaquelline.

Jenny: "Eu vou votar nela [Jaque]. Eu não votaria na Kally agora. A Kally não é uma pessoa que me incomoda. Quem me incomoda é a Jaque. Ela fica se fazendo de coitada. Tudo é ela que faz dentro da casa, ninguém faz p*rra nenhuma. Tem hora que ela se faz de neném...".

Cariúcha: "Ela se vitimiza muito".

Rebatendo

A Fazenda 2023: Rachel se defende e diz que não é racista Imagem: Reprodução/PlayPlus

Rachel Sheherazade comentou sobre pessoas que têm lhe chamado de preconceituosa. A jornalista relembrou sua fala sobre minorias durante a formação da primeira roça e afirmou saber que isso está sendo usado para acusá-la de racismo.

Rachel: "Isso não condiz com a minha história. Quem conhece a minha história sabe que minhas atitudes são todas antirracismo, a favor dos grupos minoritários, a favor das pessoas com condição social pobre de vida, pois são as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu convivo".

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem é o mais amado após eliminação de Nathalia? Resultado parcial Total de 820 votos 0,12% Alicia X imagem: ANTONIO CHAHESTIAN/ RECORD 15,37% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 0,73% Cariúcha imagem: Edu Moraes / Record 1,71% Cezar Black imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 0,37% Darlan Cunha imagem: Edu Moraes / Record 0,37% Henrique Martins imagem: Edu Moraes / Record 8,17% Jaquelline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 0,24% Jenny Miranda imagem: Edu Moraes / Record 0,24% Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record 0,49% Kamilla Simione imagem: Edu Moraes / Record 0,12% Lily Nobre imagem: Edu Moraes / Record 7,68% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 0,24% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 0,24% Nadja Pessoa imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 36,34% Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record 3,41% Radamés Furlan imagem: Edu Moraes / Record 23,54% Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record 0,37% Shayan imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record 0,24% Yuri Meirelles imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 820 votos

Adriane Galisteu: os looks da peoa mais fashion de A Fazenda 2023