Leonardo Miggiorin sonha em casar e ter filhos: 'Quebrando padrões'

Leonardo Miggiorin, 41, em entrevista ao jornal O Globo:

Projeto de lei que defende a proibição do casamento afetivo: "Ninguém tem que impedir o afeto. Não sou casado, mas sou muito namorador. Tenho certeza de que quero casar e que vou ter filhos. Tenho quatro sobrinhos e confesso que comecei a sonhar com uma família. Não nasci para ficar sozinho. Sou um cara com relações duradouras".