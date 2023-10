A Fazenda: Jenny Miranda conta como filha saiu de casa; Bia rebate

Em A Fazenda 2023 (RecordTV), Jenny Miranda contou o que a levou a emancipar sua filha e descreveu o dia em que a viu, ainda menor de idade, sair de casa para morar com o namorado. Bia, porém, disse que a versão da mãe não procede.

Jenny: "Dois dias depois da emancipação, ela liga chorando 'mãe, posso voltar pra casa?'. Chorando. E eu perguntei: 'O que aconteceu, Bia? Ele te bateu?'. Ela falou: 'Em casa eu conto'. Eu falei: 'É lógico que pode [voltar]. Entra lá, toma um banho'. Cheguei em casa, perguntei o que aconteceu e ela: 'Ele me traiu, queimou todas as minhas roupas'. Ela estava sem nada, nada. Eu falei: 'Se ele não te bateu, está tudo certo. Roupa a gente compra de novo'".

Darlan: "Da onde era o cara?".

Jenny: "Ele era de uma favela, era um dos cabeças lá da favela. Ela fala que emancipei ela pra me livrar dela. Não foi para me livrar dela. Eu fui obrigada por causa do Enrico. Como eu ia entrar num local que só posso entrar com autorização? Não tinha como eu entrar. O cara era maior do que eu poderia segurar ali. Não tinha amigo certo ali para poder pedir. E tem gente que não quer se envolver na briga dos outros.

Jenny: "Quando eu pedi ajuda, foi o que me falaram: ela foi com as próprias pernas, ninguém arrastou. No dia em que ela estava saindo, ele estava encostado, sem camisa. Ela não botou as roupas na mala, botou em um saco de lixo. Eu falei: 'Bia, tem mala em casa'. Eu estava com o RG dela na mão, porque ela ia esquecer".

Jenny: "A hora que ela desceu tudo, eu falei: 'Está aqui o seu RG. Você tem certeza disso?'. Ela falou: 'Tenho'. Eu olhei para a cara dele, e falei: 'Você está levando a minha filha. Ela foi tratada como uma princesa. O que você vai fazer por ela?'. E ele: 'Um colchão no chão não vai faltar'. Aquilo me rasgou, porque eu tinha acabado de planejar o quarto dela inteirinho. Tudo o que ela queria".

Bia Miranda se pronunciou no X (antigo Twitter). Em uma publicação contendo o vídeo que mostrava a conversa entre Jenny e Darlan Laranjinha, a neta de Gretchen respondeu: "Eita, mente que até doi".

Na edição anterior do reality show, da qual Bia participou, ela acusou a mãe de maus tratos e abusos. Jenny, porém, alega que a filha inventou as histórias.

Eitaaa mente que até dói ksksks -- Bia Miranda (@biamiranda) October 1, 2023

