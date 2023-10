A Fazenda: Dinâmica de Hora do Faro tem peão sendo chamado de 'peidorreiro'

Na noite de domingo (01), foi exibida a segunda dinâmica do ano com os participantes de A Fazenda 2023 no programa Hora do Faro.

A primeira eliminada Nathália esteve presente no programa e teve que dar plaquinhas com adjetivos para os participantes. Em momento descontraído, Nat deu a placa de 'peidorreiro' para WL. O peão diz que esse adjetivo deveria ser de Sander, e todos na sede riem.

Os quatro peões com maior número de adjetivos vermelhos foram para a segunda fase da dinâmica: Rachel; que recebeu "mascarada", "hipócrita" e palestrinha"; Jaquelline recebeu duas vezes "VTzeira"; Cariúcha que recebeu "barraqueira"; Laranjinha que ficou com "fofoqueiro".

Cada um deles teve que escolher o peão com mais defeitos, segundo sua opinião, para também participarem da nova fase da dinâmica: Cariúcha chamou Lucas; Laranjinha escolheu Kally; Jaque trouxe Jenny; Rachel elegeu Lily.

Os oito participantes escolheram abacaxis que continham envelopes dentro:

O de Cariúcha dizia "presenteie um peão com 3 mil"; ela escolheu Márcia Fu.

Para Lily estava escrito "tire o abacaxi de um peão e dê para outro peão sem abacaxi"; a filha de Bombom tirou Jaque e trouxe Yuri para a brincadeira.

O abacaxi de Darlan mandava "presenteie com 5 mil"; e Laranjinha presenteou WL.

Para Jenny o envelope tinha "presenteie com 5 mil"; ela deu para Simioni.

Kally leu "tire o prêmio de um peão e de para outro"; então tirou os 5 mil de WL e deu para Jaque.

O abacaxi de Yuri continha os dizeres "dobre o prêmio de um peão e dê para outro peão sem prêmio"; ele dobrou os 5 mil de Jaque e deu 10 mil para Tonzão.

Para Rachel dizia "troque os valores de dois peões premiados"; a jornalista trocou Márcia e Tonzão, que ficaram com 10 mil e 3 mil respectivamente.

Por último, o abacaxi de Lucas mandava "pegue o prêmio de um peão para você"; o ex de Jojo pegou os 7 mil de Simioni.

No fim da dinâmica saíram com prêmios Tonzão, Lucas e Márcia Fu. Com 3 mil, 7 mil e 10 mil respectivamente.