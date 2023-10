Domitila Barros mostra resultado de lipo LAD: 'Não sabia se ia ter coragem'

Domitila Barros usou seu perfil do Instagram para mostrar o resultado de sua lipo LAD e contou que essa foi a sua primeira cirurgia plástica.

Primeira cirurgia: "Quem me conhece sabe, eu vou fazer 40 anos no ano que vem e nunca tinha feito uma cirurgia plástica. Eu sempre tive muita preocupação, não sabia se ia ter coragem, se não ia".

Procedimento: "Realizei a LAD AVANÇADA JK, uma técnica de lipoaspiração de com grau natural de definição que foi realizada com equipamentos ultra modernos como o irrigador, vibrolipo com cânulas especiais e personalizadas para cada região do corpo e músculo".