Secco sobre infidelidade em relações antigas: 'Afligiram mais pela mentira'

Deborah Secco, 43, em entrevista ao jornal O Globo:

Contratar um detetive em caso de traição, como sua personagem de "Elas por Elas": "Nunca fiz, nem faria. Graças a Deus, tenho uma relação de muita verdade. Mas, nas traições que sofri, no geral, elas me afligiram muito mais pela mentira do que pelo ego ferido".